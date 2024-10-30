السعودية: شرط العلاقة مع إسرائيل إقامة دولة فلسطين

وقال بن فرحات على هامش اجتماع لتنفيذ حل الدولتين في الرياض، ان "المملكة ستفعل كل ما يلزم لوقف في غزة".كما أكد رفض "الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في القطاع، ودعم الأونروا".إلى ذلك أعلن وزير الخارجية السعودي عن قمة عربية إسلامية لبحث الوضع في لبنان وغزة.وأشار إلى أن "هناك دولا غربية وشرقية كبيرة بدأت تتحدث في الاتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية".