وقال الشيخ قاسم، في أول له منذ اختياره أميناً عاماً جديداً للحزب خلفاً للسيد حسن نصر الله: "غرفة عمليات المقاومة وثّقت خسائر العدوّ وهي فقط على الحافة الأمامية ومقاومتنا أسطورية وهي مدرسة أجيال الحرية".وأضاف "قدرة المقاومة على نصب المنصات على الرغم من الغارات المتواصلة هي استثنائية ونحن نقاتل بشرف"، مردفاً "على أن يعلم أنّ قصفه لقرانا ومدننا لن يجعلنا نتراجع والمقاومة قوية وهي تمكنت من إيصال مُسيّرة إلى غرفة (رئيس وزراء إسرائيل) نتنياهو".وتابع الشيخ قاسم: "نحن نخوض معركة اسميناها معركة "اولي البأس"، مخاطباً قادة الاحتلال "لن تهزموا المقاومة حتى في احلامكم".وأكمل: "نحن نرحب بأي تدعم المقاومة.. تدعمنا لمشروعنا ولا تريد شيئاً منا".وشدد بالقول: "سنبقى في طريق الحرب ضمن التطورات المرسومة"، معتبراً أن "الشهيد يحيى السنوار هو ايقونة المقاومة في فلسطين".