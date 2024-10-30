Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الأمم المتحدة تتحدث عن "إنهاء الحرب" في غزة ولبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

من هو شارمهد الذي تم إعدامه في ايران؟

دوليات

2024-10-30 | 10:47
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
من هو شارمهد الذي تم إعدامه في ايران؟
7,070 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
بعد سنوات من المعاناة في السجون الإيرانية، أعلنت السلطات في طهران تنفيذ حكم الإعدام بحق المعارض الذي يحمل أيضا الجنسية الألمانية، جمشيد شارمهد، والذي كان يطالب بإعادة النظام الملكي إلى البلاد.

وقال موقع "ميزان" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، "بعد اتباع الإجراءات القانونية والموافقة النهائية على قرار القضاء من قبل المحكمة العليا، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد".
 
ولم يعط البيان الإيراني تفاصيل إضافية بشأن تنفيذ الإعدام. وعادة ما تشنق إيران السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، قبل شروق الشمس.
 
من هو شارمهد؟
 
جمشيد شارمهد هو ناشط سياسي وإعلامي، يحمل الجنسية الألمانية وكان يعيش في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية منذ عام 2002.
 
عمل المعارض الذي ولد عام 1955، متحدثا باسم "جمعية مملكة إيران"، التي تهدف إلى استعادة النظام الملكي، الذي حكم إيران قبل الثورة الإسلامية عام 1979.
 
وبدأت رحلة شارمهد المأساوية في سجون النظام الإيراني، حينما اعتقلته قوات إيرانية خلال وجوده في مدينة دبي الإماراتية، خلال اب 2020، قبل نقله إلى إيران قسرًا، وفق تقارير إعلامية إيرانية، ومنظمة العفو الدولية.
 
وحول عملية اختطافه، أوضحت وكالة أسوشيتد برس، أن بيانات التتبع أظهرت أن "هاتف شارمهد المحمول، تحرك جنوبا من دبي إلى مدينة العين في 29 تموز 2020، وعبر الحدود إلى سلطنة عمان، قبل أن تتوقف الإشارة في 30 حزيران في مدينة صحار بالسلطنة".
 
وبعد يومين، أعلنت إيران أنها اعتقلت شارمهد في "عملية معقدة"، ونشرت وزارة الاستخبارات صورة له وهو معصوب العينين.
 
وواجه المعارض الإيراني اتهامات بالتخطيط لهجوم عام 2008 على مسجد، أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين، فضلا عن التخطيط لهجمات أخرى "جمعية مملكة إيران".
 
وذكرت أسوشيتد برس أن إيران اتهمت شارمهد أيضًا، بإفشاء "معلومات سرية" عن مواقع الصواريخ التابعة للحرس الثوري الإيراني، خلال برنامج تلفزيوني عام 2017.
 
وذكر تقرير لمنظمة "العفو" الدولية، أن شارمهد احتُجز في سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران، لكن بحلول أواخر عام 2020، أُبلغت أسرته بأنه لم يعد مسموحا له الحديث عن مكان احتجازه.
 
 
وخلال مكالمة هاتفية في اذار 2021، قال إنه فقد حوالي 20 كيلوغراما من وزنه.
 
كما أوضح أن اثنين فقط من أسنانه في حالة جيدة، لكنه لم يعد قادرا على تناول الطعام إلا باستخدام اللثة في المضغ، وفق التقرير.
 
وفي تموز 2023، نشرت ابنته غزالة شارمهد، تفاصيل مكالمة هاتفية لها معه، قالت إنها جاءت بعد فترة طويلة من "منع المحادثات الهاتفية" عنه.
 
وتساءلت عبر حسابها على منصة "إكس"، عما إذا كانت "مكالمة وداع".
 
وأضافت أن صوت والدها كان "ضعيفا"، وأنه "مريض للغاية، وظل وحيدا لأكثر من ألف يوم في زنزانة يعاني الألم والرعب".
 
وبعد إعلان إيران إعدامه، قالت ابنته، إنها ستتحدث مع الحكومة الألمانية ووزارة الخارجية الأميركية، حول ما إذا كان لديهما أي دليل على مقتل والدها، داعية إلى تسليم جثمانه و"معاقبة النظام الإيراني".
 
وشددت على أنه لو كان هناك دليل على مقتله، فعليهم استعادة جثمانه لدفنه بشكل لائق، مشددة على ضرورة أن يواجه النظام الإيراني "عواقب وخيمة الآن".
 
من جانبه، أدان المستشار الألماني أولاف شولتس، إعدام المعارض الإيراني الألماني، واصفا ما حدث بـ"الفضيحة".
 
وكتب عبر منصة "إكس": "أدين بأشد العبارات فضيحة إعدام النظام الإيراني لجمشيد شارمهد"، مضيفًا أن الأخير "لم يحصل على فرصة الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه خلال المحاكمة".
 
كما استدعت ألمانيا، امس الثلاثاء، القائم بالأعمال الإيراني، بشأن إعدام شارمهد.


>> انضم الى السومرية على واتساب  

من

هو

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
بعد التحري
Play
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
Play
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-30
Play
العراق في دقيقة 30-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-30
Morning Live
Play
Morning Live
دور الشباب في الإعلام المعاصر - حلقة ١٤٤ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-30
Play
دور الشباب في الإعلام المعاصر - حلقة ١٤٤ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد باب المعظم - الحلقة ١٤١ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-30
Play
بغداد باب المعظم - الحلقة ١٤١ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 30-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-30
Play
الأبراج - كلشي بالمقلوب 30-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-30
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
إكتئاب البطالة عند شباب العراق - حلقة ٢٠ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-29
Play
إكتئاب البطالة عند شباب العراق - حلقة ٢٠ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-29
Play
نشرة ٢٩ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-29
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 29-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-29
Play
سباق مع نون 29-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الدراسة في العراق 29-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-29
Play
الدراسة في العراق 29-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-29
الهوا الك
Play
الهوا الك
تزوير داخل الدوائر وابتزاز في الجامعات - الحلقة ٢٨ | الموسم 9
16:30 | 2024-10-28
Play
تزوير داخل الدوائر وابتزاز في الجامعات - الحلقة ٢٨ | الموسم 9
16:30 | 2024-10-28
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
Play
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
Play
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-30
Play
العراق في دقيقة 30-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-30
Morning Live
Play
Morning Live
دور الشباب في الإعلام المعاصر - حلقة ١٤٤ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-30
Play
دور الشباب في الإعلام المعاصر - حلقة ١٤٤ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد باب المعظم - الحلقة ١٤١ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-30
Play
بغداد باب المعظم - الحلقة ١٤١ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 30-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-30
Play
الأبراج - كلشي بالمقلوب 30-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-30
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
إكتئاب البطالة عند شباب العراق - حلقة ٢٠ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-29
Play
إكتئاب البطالة عند شباب العراق - حلقة ٢٠ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-29
Play
نشرة ٢٩ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-29
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 29-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-29
Play
سباق مع نون 29-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الدراسة في العراق 29-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-29
Play
الدراسة في العراق 29-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-29
الهوا الك
Play
الهوا الك
تزوير داخل الدوائر وابتزاز في الجامعات - الحلقة ٢٨ | الموسم 9
16:30 | 2024-10-28
Play
تزوير داخل الدوائر وابتزاز في الجامعات - الحلقة ٢٨ | الموسم 9
16:30 | 2024-10-28
اخترنا لك
الأمم المتحدة تتحدث عن "إنهاء الحرب" في غزة ولبنان
16:42 | 2024-10-30
غارات "إسرائيلية" تستهدف بلدات لبنانية
16:02 | 2024-10-30
ميقاتي: تطبيق القرار 1701 كاملا يؤدي لاستقرار في جنوب لبنان
15:37 | 2024-10-30
الجيش "الإسرائيلي" يعترف بمقتل 777 ضابطا وجنديا
13:44 | 2024-10-30
بايدن يغيب عن حملة هاريس ليزاول اهتماماته.. ماذا فعل؟
13:44 | 2024-10-30
ترامب للبنانيين في أميركا: سأوقف المعاناة
13:09 | 2024-10-30
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.