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روسيا توجه "اتهاما نادرا" لبريطانيا

دوليات

2024-10-30 | 11:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
روسيا توجه &quot;اتهاما نادرا&quot; لبريطانيا
المصدر:
رويترز
1,226 مشاهدة

وجهت روسيا، اليوم الأربعاء، اتهاما لبريطانيا باستخدام ممر الحبوب في البحر الأسود لتزويد أوكرانيا بالأسلحة بحسب "رويترز"، بعد أن نفت اتهامات لندن بأن الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية عرقلت إمدادات الحبوب الحيوية لبلدان أخرى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "اتهامات ستارمر بأن موسكو تضر بالأمن الغذائي العالمي بمثل هذه الهجمات لا أساس لها من الصحة".

وأضافت في مؤتمر صحفي أن "مثل هذا الغضب المدوي الذي لا أساس له من جانب لندن يؤكد مجددًا العكس تمامًا، وهو التورط المباشر للمملكة المتحدة في توريد أسلحة لنظام كييف باستخدام ممر البحر الأسود"، وفق تعبيرها.

وأشارت زاخاروفا، إلى ما قالت إنه دليل فيديو حديث يتعلق بميناء يوجني في منطقة أوديسا بأوكرانيا وإمدادات أسلحة مزعومة نشرتها وزارة الدفاع الروسية.

ولم يتسن لـ "رويترز" التحقق بشكل مستقل من تصريحاتها، ولم يصدر رد فوري عليها بعد من لندن.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأسبوع الماضي، إن زيادة الهجمات الروسية على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود تؤخر وصول المساعدات الحيوية للفلسطينيين وتعيق إيصال إمدادات الحبوب إلى جنوب العالم.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن الهجمات الروسية على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود ألحقت أضرارًا بست سفن مدنية، فضلًا عن بنية تحتية للحبوب منذ الأول من سبتمبر الماضي، ووصفت تصعيد الضربات بأنه "مفجع".

وأوكرانيا من كبار الدول المنتجة للقمح والذرة على مستوى العالم، وكانت تصدر نحو 6 ملايين طن من الحبوب وحدها شهريًّا عبر البحر الأسود، قبل أن تشن روسيا حربًا عليها في شباط 2022.

وأنشأت أوكرانيا ممرًا للشحن في البحر الأسود بعد انهيار مبادرة تصدير الحبوب التي تدعمها الأمم المتحدة العام الماضي، والتي شملت روسيا، وكانت تضمن مرورًا آمنًا لسفن الحبوب.
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