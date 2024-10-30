روسيا توجه "اتهاما نادرا" لبريطانيا

وقالت المتحدثة باسم ماريا زاخاروفا، إن "اتهامات ستارمر بأن موسكو تضر بالأمن الغذائي بمثل هذه الهجمات لا أساس لها من الصحة".وأضافت في مؤتمر صحفي أن "مثل هذا الغضب المدوي الذي لا أساس له من جانب لندن يؤكد مجددًا العكس تمامًا، وهو التورط المباشر للمملكة في توريد أسلحة لنظام كييف باستخدام ممر الأسود"، وفق تعبيرها.وأشارت زاخاروفا، إلى ما قالت إنه دليل حديث يتعلق بميناء يوجني في منطقة أوديسا بأوكرانيا وإمدادات أسلحة مزعومة نشرتها .ولم يتسن لـ "رويترز" التحقق بشكل مستقل من تصريحاتها، ولم يصدر رد فوري عليها بعد من لندن.وقال البريطاني كير ستارمر الأسبوع الماضي، إن زيادة الهجمات على موانئ أوكرانيا على الأسود تؤخر وصول المساعدات الحيوية للفلسطينيين وتعيق إيصال إمدادات الحبوب إلى جنوب العالم.وقالت الأمم الأسبوع الماضي، إن الهجمات على موانئ أوكرانيا على الأسود ألحقت أضرارًا بست سفن مدنية، فضلًا عن بنية تحتية للحبوب منذ الأول من سبتمبر الماضي، ووصفت تصعيد الضربات بأنه "مفجع".وأوكرانيا من كبار الدول المنتجة للقمح والذرة على مستوى العالم، وكانت تصدر نحو 6 ملايين طن من الحبوب وحدها شهريًّا عبر الأسود، قبل أن تشن حربًا عليها في شباط 2022.وأنشأت أوكرانيا ممرًا للشحن في الأسود بعد انهيار مبادرة تصدير الحبوب التي تدعمها الأمم العام الماضي، والتي شملت روسيا، وكانت تضمن مرورًا آمنًا لسفن الحبوب.