ترامب للبنانيين في أميركا: سأوقف المعاناة

كما حض الناخبين من أصل لبناني للتصويت له من أجل السلام.وقال في إنه "خلال فترة ولايتي، كان لدينا في الأوسط، وسننعم بالسلام مرة أخرى قريباً جداً!"، مضيفاً أنه سيقوم بـ"إصلاح المشاكل التي تسببت بها كامالا هاريس وجو بايدن" ويوقف المعاناة والدمار في .كما شدد على أنه يريد أن يرى "يعود إلى حقيقي، دائم"، مردفاً: "سنعمل على تحقيقه بشكل صحيح حتى لا يتكرر كل 5 أو 10 سنوات!".كذلك مضى قائلاً: "أعطيكم كلمتي. سأحافظ على الشراكة المتساوية بين جميع الطوائف اللبنانية. فأصدقاؤكم وأهلكم في يستحقون العيش بسلام وازدهار ووئام مع جيرانهم، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بإحلال السلام والاستقرار في الأوسط".فيما ختم مؤكداً أنه يتطلع قدماً للتعاون مع الجالية اللبنانية المقيمة في الولايات المتحدة لضمان سلامة وأمن الشعب اللبناني.