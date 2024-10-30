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غارات "إسرائيلية" تستهدف بلدات لبنانية
دوليات
2024-10-30 | 16:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
578 مشاهدة
استهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء اليوم الأربعاء، بلدات لبنانية جنوبي البلاد.
وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية على بلدات، تول ودير
الزهراني
ومحيط
معركة
وجباع".
وتشهد مناطق عدة في
لبنان
منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.
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