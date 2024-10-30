غارات "إسرائيلية" تستهدف بلدات لبنانية

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية على بلدات، تول ودير ومحيط وجباع".

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.