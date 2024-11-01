حصيلة جديدة لضحايا الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و186 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأضافت "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,259 شهيدا و101,827 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.وأهابت الوزارة بذوي القتلى ومفقودي الحرب ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة .