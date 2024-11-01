روسيا: نحن "على حافة صراع عسكري مباشر" مع أمريكا

وقال لافروف في ردّ على سؤال حول الأميركية: "في ظل (إدارة) الرئيس الحالي (جو بايدن) الذي دفع دوامة رهاب روسيا في الولايات إلى أقصى الحدود، بات بلدَانا على حافة صراع عسكري مباشر".وأضاف: "لا نفضّل أحدا على آخر. في ظل حكم ترامب، اعتمدت الأميركية عدد من العقوبات المناهضة لروسيا مقارنة بالإدارات السابقة".وتابع لافروف: "بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات، لا نرى أن النهج المناهض لروسيا في الولايات قد يتغير".