إسبانيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات

وفي الحصيلة التي سبقت الأخيرة، وصل عدد ضحايا الفيضانات إلى 158 قتيلا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية عن الإنفاذ.وقالت وسائل الإعلام المحلية إن "عدد القتلى توزع في مناطق فالنسيا، وكاستيلا لامانشا، والأندلس الإسبانية".ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين في ما قد يصبح أسوأ كارثة مرتبطة بالعواصف في أوروبا منذ أكثر من خمسة عقود، وفق "رويترز".وفي فالنسيا، الأكثر تضررا من الكارثة، تتم استعادة إمدادات تدريجيا، إذا بقي 155 ألف منزل بدون كهرباء يوم الأربعاء، وأصبح الآن 40 ألف منزل فقط.وفي ذات السياق، كشفت مصادر من خارجية المغربية اليوم أنه تم تسجيل حالة واحدة لسيدة تعاني من جروح خفيفة في صفوف الجالية المغربية ضمن فيضانات إسبانيا، إضافة إلى تسجيل 25 حالة في فئة المفقودين، وفق ما أفاد موقع "هسبريس".وأمس الخميس، أعلن معهد الأرصاد الجوية الحكومي أن مستوى هطل الأمطار في منطقة فالنسيا، غير مسبوق، واصفا الوضع بأنه "أسوأ فترة خلال قرن".وأضاف المعهد أن "كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت في 8 ساعات فقط، تعادل إجمالي الأمطار المتساقطة خلال عام كامل".