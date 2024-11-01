في ذكرى الثورة الجزائرية.. فرنسا تعترف بقتل العربي بن مهيدي

وأعلن قصر الإليزيه في بيان أن رئيس الجمهورية "يعترف اليوم بأن بن مهيدي، البطل الوطني للجزائر وأحد قادة جبهة التحرير الوطني الستة الذين أطلقوا ثورة من تشرين الثاني 1954، قتله عسكريون فرنسيون كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس".وتحتفل الجزائر، الجمعة، بالذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير.وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد إن "هذه المناسبة الوطنية الخالدة الزاخرة بكل آيات المجد والعز والفخر، تبقى نفحاتها الطيبة تثبت أن الجزائر التي انتصرت بالأمس على الاستعمار تواصل بكل ثقة درب انتصاراتها".وتوجه تبون، أثناء حضوره استعراضا عسكريا بهذه المناسبة، بالتهاني إلى الجزائري، وقال: "بمناسبة هذا اليوم المجيد حرصنا أشد الحرص على أن يكون الاستعراض العسكري في مستوى أبعاد ورمزية الذكرى السبعين، وفي مستوى تضحيات صانعيها".