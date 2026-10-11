هجوم بمسيرة يستهدف ناقلة نفط قرب سلطنة عمان

وأوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغا عن حادث يتعلق بناقلة نفط بالقرب من مرسى صحار في .وأشارت الهيئة إلى أن الناقلة أصيبت نتيجة للهجوم بالمسيرة، مضيفة أن السلطات المحلية تساعد في إجلاء الطاقم وتقييم الأضرار، فيما أكدت أن الأثر البيئي غير معروف حتى الآن.يأتي هذا الحادث في سياق موجة متصاعدة من الهجمات على السفن التجارية في ، إذ وثقت وقائع عدة منذ مطلع أكتوبر الجاري.