ابتلعها البحر.. جزيرة روسية كبيرة اختفت من الوجود

وقال أليكسي كوتشيكو، الأستاذ المشارك في معهد موسكو للطيران: "لقد رصدناها في 2020-2022، والآن ذابت الجزيرة بالكامل"، إلى أن ذلك يرجع إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.وبحسب كوتشيكو، فإن "اختفاء هذه المنطقة سيتطلب إجراء تعديلات على خرائط الملاحة".وفي عام 2015، وصلت مساحة الجزيرة إلى 53 هكتارا، وفي اب 2024، لم يبق سوى ثلاثة هكتارات فقط.وتشير بيانات الجمعية الجغرافية إلى أن "الجزيرة ستتلاشى تماما في غضون شهر".وقال العام للأمم أنطونيو غوتيريش، في حزيران الماضي، إن درجات الحرارة العالمية قد ترتفع بمقدار 2.8 درجة بحلول نهاية القرن إذا لم تقم بتغيير استراتيجياتها لإزالة الكربون بشكل جذري.