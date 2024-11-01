Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بيانات تكشف تدمير ربع المباني في 25 بلدة لبنانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ابتلعها البحر.. جزيرة روسية كبيرة اختفت من الوجود

دوليات

2024-11-01 | 11:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ابتلعها البحر.. جزيرة روسية كبيرة اختفت من الوجود
المصدر:
وكالات
1,919 مشاهدة

أكد الموقع الإلكتروني للجمعية الجغرافية الروسية، اليوم الجمعة، أن جزيرة ميسياتسيف الواقعة على أراضي أرخبيل فرانس جوزيف، قد ذابت بشكل كامل واختفت.

وقال أليكسي كوتشيكو، الأستاذ المشارك في معهد موسكو للطيران: "لقد رصدناها في 2020-2022، والآن ذابت الجزيرة بالكامل"، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.

وبحسب كوتشيكو، فإن "اختفاء هذه المنطقة سيتطلب إجراء تعديلات على خرائط الملاحة".

وفي عام 2015، وصلت مساحة الجزيرة إلى 53 هكتارا، وفي اب 2024، لم يبق سوى ثلاثة هكتارات فقط.

وتشير بيانات الجمعية الجغرافية إلى أن "الجزيرة ستتلاشى تماما في غضون شهر".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في حزيران الماضي، إن درجات الحرارة العالمية قد ترتفع بمقدار 2.8 درجة بحلول نهاية القرن إذا لم تقم الدول بتغيير استراتيجياتها لإزالة الكربون بشكل جذري.
>> انضم الى السومرية على واتساب  

روسيا

اختفاء جزيرة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-01
Play
العراق في دقيقة 01-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-01
علناً
Play
علناً
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-31
Play
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-31
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان يوسف وداد - الحلقة ٢٩ | season 3
15:30 | 2024-10-31
Play
الفنان يوسف وداد - الحلقة ٢٩ | season 3
15:30 | 2024-10-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-31
Play
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-31
Morning Live
Play
Morning Live
مشاكل التقنيات الالكترونية الحديثة - حلقة ١٤٥ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-31
Play
مشاكل التقنيات الالكترونية الحديثة - حلقة ١٤٥ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-31
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء القرنة البصرة - الحلقة ١٤٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-31
Play
قضاء القرنة البصرة - الحلقة ١٤٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-31
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 31-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-31
Play
آدم وحواء 31-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-31
بعد التحري
Play
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
Play
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
من الأخير
Play
من الأخير
انتخاب الرئيس.. أحلاف الليل ونواقض النهار - حلقة ٢٥ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-30
Play
انتخاب الرئيس.. أحلاف الليل ونواقض النهار - حلقة ٢٥ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع الشعور 30-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-30
Play
موضوع الشعور 30-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-30
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-01
Play
العراق في دقيقة 01-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-01
علناً
Play
علناً
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-31
Play
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-31
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان يوسف وداد - الحلقة ٢٩ | season 3
15:30 | 2024-10-31
Play
الفنان يوسف وداد - الحلقة ٢٩ | season 3
15:30 | 2024-10-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-31
Play
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-31
Morning Live
Play
Morning Live
مشاكل التقنيات الالكترونية الحديثة - حلقة ١٤٥ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-31
Play
مشاكل التقنيات الالكترونية الحديثة - حلقة ١٤٥ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-31
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء القرنة البصرة - الحلقة ١٤٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-31
Play
قضاء القرنة البصرة - الحلقة ١٤٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-31
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 31-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-31
Play
آدم وحواء 31-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-31
بعد التحري
Play
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
Play
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
من الأخير
Play
من الأخير
انتخاب الرئيس.. أحلاف الليل ونواقض النهار - حلقة ٢٥ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-30
Play
انتخاب الرئيس.. أحلاف الليل ونواقض النهار - حلقة ٢٥ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع الشعور 30-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-30
Play
موضوع الشعور 30-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-30
اخترنا لك
عبر التاريخ.. الأمم المتحدة: الشرق الأوسط أخطر مكان للصحفيين
12:57 | 2024-11-01
في ذكرى الثورة الجزائرية.. فرنسا تعترف بقتل العربي بن مهيدي
11:29 | 2024-11-01
انهيار محطة للقطارات يتسبب بمصرع 3 أشخاص في صربيا
10:55 | 2024-11-01
لأغراض عسكرية.. الصين تطور نموذج ذكاء اصطناعي
10:31 | 2024-11-01
ترامب يتحدى هاريس: سأحقق النصر الأكبر على مر العصور
10:25 | 2024-11-01
"والله ما عرفتك يا أمي".. مسعف فلسطيني ينقل جثمان والدته دون علم
10:06 | 2024-11-01
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.