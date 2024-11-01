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امريكا تمد اوكرانيا بمساعدات عسكرية قيمتها 425 مليون دولار
دوليات
2024-11-01 | 16:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
713 مشاهدة
قال البنتاغون غن الولايات
المتحدة
ستخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار، ستشمل ذخيرة لنظام HIMARS ونظام NASAMS وأنظمة المدفعية.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف بقيمة 425 مليون دولار، وذلك خلال اتصال مع فلاديمير زيلينسكي قبل اجتماع في برلين مع قادة أوروبيين يخصص لبحث الحرب في أوكرانيا.
وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن الحزمة تتضمن دفاعات
جوية
وآليات مدرعة،
مشيرا
الى أن بايدن أطلع زيلينسكي على "جهوده لتعزيز المساعدة الأمنية لكييف خلال الفترة المتبقية من ولايته في البيت الأبيض".
وأضاف البيان "ستسلّم الولايات
المتحدة
أوكرانيا في الأشهر المقبلة مئات أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض الصواريخ وعشرات أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية وأنظمة مدفعية إضافية وكميات كبيرة من الذخيرة ومئات من ناقلات الجند المدرعة ومركبات المشاة القتالية وآلاف الآليات المدرعة الإضافية".
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