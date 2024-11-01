امريكا تمد اوكرانيا بمساعدات عسكرية قيمتها 425 مليون دولار

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف بقيمة 425 مليون دولار، وذلك خلال اتصال مع فلاديمير زيلينسكي قبل اجتماع في برلين مع قادة أوروبيين يخصص لبحث الحرب في أوكرانيا.وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن الحزمة تتضمن دفاعات وآليات مدرعة، الى أن بايدن أطلع زيلينسكي على "جهوده لتعزيز المساعدة الأمنية لكييف خلال الفترة المتبقية من ولايته في البيت الأبيض".وأضاف البيان "ستسلّم الولايات أوكرانيا في الأشهر المقبلة مئات أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض الصواريخ وعشرات أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية وأنظمة مدفعية إضافية وكميات كبيرة من الذخيرة ومئات من ناقلات الجند المدرعة ومركبات المشاة القتالية وآلاف الآليات المدرعة الإضافية".