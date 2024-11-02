400 دولار كلفة الخروج من لبنان براً

نيوز – دولي

لجأ الكثير من السوريين برفقة عوائلهم إلى لبنان قبل سنوات هربا من الحرب السورية، لكن الأزمة في لبنان وتصاعد التوتر العسكري دفع غالبيتهم إلى العودة مجددا إلى .

وتقول العائدات السوريات ان "لحظات مرعبة عاشتها أثناء بدء الحرب في لبنان والتي أعادت لها تلك المشاهد التي عاشتها في سوريا"، مشيرة الى ان "الوصول إلى شمال صعب، بسبب ما وصفتها بمضايقات حواجز النظام التي تفرض إتاوات كبيرة على السوريين العائدين من لبنان".

وذكرت ان "تكلفة الطريق وصلت إلى 400 دولار في وقت فضل زوجها البقاء في لبنان خوفا من اعتقاله من قبل أجهزة النظام السوري".

وفي ظل تصاعد الأحداث في لبنان وصلت نحو 500 عائلة سورية من لبنان إلى شمال سوريا، خلال الأسبوع الفائت بعد رحلة شاقة تخللها دفع كثير من الأموال، خصوصا من قبل المطلوبين للخدمة الإلزامية، والمعارضين للنظام السوريين بحسب الإحصائيات الرسمية.

ورغم ضعف إمكانات الإنسانية إلا أنها سارعت لتوفير ملاذ آمن لهم وبعض الخدمات الأساسية، على ما يقول معاذ بقبش المسؤول في منظمة عطاء الإنسانية.

وأضاف أن "المنظمة سارعت إلى تجهيز مراكز إيواء مؤقت وتقديم المساعدات الإغاثية إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية لهم وجلسات الدعم النفسي لأطفالهم، بالإضافة إلى استخراج الوثائق الثبوتية التي تخولهم للحصول على المساعدات وتسجيل أطفالهم في المدراس".

ومع استمرار الحرب في لبنان، وتزايد أعداد اللاجئين اللبنانيين والنازحين السوريين العائدين إلى بلادهم، يطالب القائمون على القطاع الإنساني بمساعدات دولية عاجلة تعينهم على تجنب أزمة إنسانية تلوح في الأفق في ظل ارتفاع أعداد النازحين في شمال بالتزامن مع تخفيض حجم المساعدات الإنسانية من قبل الدولية.