المرشد الإيراني: سنفعل كل ما يلزم في مواجهة الاستكبار عسكريا وسياسيا

وقال المرشد في له نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن "الأعداء بمن فيهم والكيان الصهيوني سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد والمقاومة".وأضاف المرشد الإيراني "نفعل كل ما هو ضروري لمواجهة الاستكبار على المستويين العسكري والسياسي، ولن نتراجع عن مواجهة ولن نترك أي تحرك من جانبه دون رد.