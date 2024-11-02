المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم إيلات

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز انه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في اليوم السبت 2-11-2024، أربعة أهداف حيوية في أم الرشراش "ايلات" المحتلة، بأربع عمليات منفصلة خلال هذه الساعة، بواسطة عدد من الطائرات المسيّرة، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".وأصدرت المقاومة الإسلامية في بيانات متكررة خلال الأشهر الماضية تعلن فيها استهداف إسرائيلية حيوية منذ أشهر، ردا على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع .