جنبلاط يوجه رسالة الى الشعب اللبناني: استعدوا لحرب طويلة مع إسرائيل

وعقد عدد من القيادات الدرزية لقاء في بلدة بعذران، حضره النائب السابق جنبلاط، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان والنائب السابق الداوود، وشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز أبي المنى، والشيخ نصر الدين الدين الغريب، والمشايخ ووزراء ونواب الطائفة وأعضاء من المذهبي، للتشاور بخصوص التطورات والمستجدات الحالية واتخاذ المواقف المناسبة حيالها.وقال جنبلاط: "نطلب من وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي تفعيل الخطط لتعليم النازحين".ودعا وزير التربية إلى "تفعيل خطة وتجهيزها وهناك أدوية كافية حتى الآن"، مؤكدا أنه "يجب أن تكون هناك لجان فعالة في كل المناطق ونحن جاهزون لتلبية الحاجات".من جهته، أكد أبي المنى أن "هذه الخلوة لها رمزية والمرحلة اليوم صعبة والتطورات خطيرة، وقادرون على مواجهة العدوان بالتماسك الداخلي والتعاضد الوطني".كما أكد على "مبدأ الاستضافة"، محذرا من "المتاجرة بالأراضي والبيوت فالنازحون سيعودون إلى أرضهم بإذن الله"، مطالبا بـ"العمل على وقف إطلاق النار ونشر الجيش في الجنوب".هذا وأعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري فشل المبادرة الأمريكية الأخيرة لوقف النار في لبنان، مشيرا إلى أن الحراك السياسي لحل الأزمة تم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.