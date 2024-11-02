الجيش "الإسرائيلي" يعلن اغتيال قائد في حزب الله

أعلن "الإسرائيلي"، السبت، عن اغتيال في اللبناني.

وقال الجيش، "اغتلنا المنظومة الصاروخية بوحدة نصر التابعة لحزب الله".

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.