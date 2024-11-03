الحصيلة في ارتفاع.. عواصف إسبانيا تحصد المزيد من الضحايا

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن "خدمات في منطقة فالنسيا الأكثر تضررا في المتوسط، قالت إن هناك 213 شخصا لقوا حتفهم".ويستمر الطقس السيئ في التأثير على ساحل المتوسط في إسبانيا. ويتم حاليا تفعيل باللون البرتقالي – وهو أعلى مستوى - في أجزاء من فالنسيا، بما يشمل إقليم كاستيلون، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة.وقد دخلت جهود الإنقاذ الآن يومها السادس. ويعد البحث صعبا بشكل خاص في الأنفاق ومواقف الموجودة تحت الأرض أو ذات الطوابق المتعددة التي تغمرها المياه.من جانبه، أعلن بيدرو سانشيز أمس السبت أنه "سيتم نشر 5000 جندي و5000 شرطي آخرين. فيما تقول الحكومة في إن هناك أكثر من 3600 عسكري منتشرين حاليا في المناطق الأكثر تضررا بالقرب من فالنسيا".