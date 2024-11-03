إيران تحسمها بشأن "الوعد الصادق 3": قادمة حتماً

وقال العميد فدوي، في خلال مراسم "يوم مقارعة الاستكبار" في شريف للتكنولوجيا بالعاصمة طهران، إن "من خصائص حرب غزة كشف الأكذوبة المستمرة منذ 96 عاما عن الكيان الصهيوني".وأضاف، أن "إيران والمقاومة يقفان إلى جانب شعب غزة وفلسطين لكن بعض تساعد سرا وتحتفظ بعلاقات مع هذا الكيان".وكانت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية تحدثت أمس، عن احتمالية أن تهاجم خلال أيام.