لبنان.. سلسلة غارات "إسرائيلية" على البقاع وبعلبك

وذكرت وسائل إعلام عربية، أن "الضربات طالت بلدة مشغرة في البقاع وبلدرة دورس في شرقي لبنان".وبدأت "إسرائيل" منذ 23 سبتمبر الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب والبقاع شرقي والعاصمة والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل وشمال .