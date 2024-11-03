لبنان.. شهداء بغارة إسرائيلية وانتشال جثث تحت الأنقاض

وقالت وزارة في بيان إن الغارة على حارة صيدا "أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح".وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارة استهدفت بلدة الغازية في جنوب البلاد، فيما قالت "فرانس برس"، إنّ الغارة أصابت سكنيا، إلى أنه تم إنقاذ طفل من تحت الأنقاض.من جهة أخرى، ذكرت الوكالة أن الصليب الأحمر اللبناني نقل "خمس جثث اليوم (الأحد) من وطى الخيام"، مضيفة أنّه سيواصل "مهمته لانتشال الجثامين الباقية غداً (الإثنين)".وأوضحت أنه "لا يزال هناك 15 شهيدا لبنانيا وقتيل الجنسية تحت الأنقاض" منذ حوالى أسبوع.ولم تتمكّن فرق الإغاثة من الوصول سابقا إلى هذه البلدة التي شهدت دمارا واسعا وتبعد حوالى ستة كيلومترات من الحدود.