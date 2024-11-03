رصد "حشود ضخمة" من جنود كوريا الشمالية قرب أوكرانيا

وأوضحت الاستخبارات أن هؤلاء الجنود مسلحون ببنادق من طراز "إيه كيه-12" وقذائف هاون وأسلحة أخرى، في مناطق قريبة من الحدود مع أوكرانيا.وذكرت الاستخبارات الأوكرانية، في بيان، أن روسيا نقلت أكثر من 7 آلاف جندي كوري شمالي من المنطقة الساحلية إلى مناطق قريبة من أوكرانيا الأسبوع الماضي، حسبما نقلت يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.وأضافت الوكالة، عبر موقعها الإلكتروني: "تم نقل الجنود الكوريين الشماليين إلى الجبهة الأمامية بمساعدة ما لا يقل عن 28 طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الروسية".وبينت الوكالة أن موسكو سلحت الجنود الكوريين الشماليين بأسلحة روسية، بما في ذلك مدافع هاون من عيار 60 مليمترا، وبنادق من طراز "إيه كيه-12"، ومدافع رشاشة، وبنادق قنص، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات، ومعدات للرؤية الليلية.وأشار البيان إلى أن الجنود الكوريين الشماليين يخضعون الآن لتدريبات في 5 مواقع مختلفة في الشرق الأقصى الروسي، من أجل دعم محتمل للحرب في أوكرانيا.