الحكم بإعدام مصري وكويتي ادينا بقتل مبارك

نيوز – دولي

أيدت "التمييز" في الكويت اليوم، حكم الاستئناف بإعدام المدانين كويتي والثاني في قضية قتل المواطن مبارك الرشيدي، بعد ثبوت ارتكاب الجريمة.

وكانت أعلنت في 25 آيار 2023 عثورها على جثة المواطن مبارك الرشيدي بعد أسابيع من اختفائه في بر كبد.

وأثبت تقرير الأدلة الجنائية أنه "تعرض للقتل، وتم إخفاء جثته في بر السالمي"، وأحيل المتهمين بقتله إلى النيابة العامة ومن ثم إلى الجنايات.

واعترف المتهم بأنه أقدم على ضرب الرشيدي، وساعده المتهم الثاني في محاولة إخفاء معالم الجريمة، ونقل الجثة إلى منطقة السالمي.