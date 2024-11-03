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الأمم المتحدة بشأن لبنان: الدمار طال مواقع تاريخية وحتى مقابر
دوليات
2024-11-03 | 14:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
606 مشاهدة
كشف المنسق المقيم للأمم
المتحدة
في لبنان، الأحد، عن وجود مستوى شديد من الدمار طال
مواقع
تاريخية وحتى مقابر.
ولفت
عمران
ريزا بحسب "الجزيرة"، الى أنه "لا بيانات ملموسة لدينا لكن رأينا تدميرا هائلا للقرى في الجنوب".
واعتبر أن "أوامر الإخلاء والتهجير مخالفة بوضوح للقانون الدولي الإنساني"، مشددا أن "النازحين لا يعرفون مكانا يذهبون إليه عندما تصدر أوامر إخلاء".
وأضاف "كثير من النازحين غير موجودين في أماكن إيواء رسمية تتابع أحوالهم"،
مشيرا
الى أن "الشتاء يقترب ونتوقع تأثر النازحين ونناشد توفير احتياجات لهم".
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