الأمم المتحدة بشأن لبنان: الدمار طال مواقع تاريخية وحتى مقابر

ولفت ريزا بحسب "الجزيرة"، الى أنه "لا بيانات ملموسة لدينا لكن رأينا تدميرا هائلا للقرى في الجنوب".

واعتبر أن "أوامر الإخلاء والتهجير مخالفة بوضوح للقانون الدولي الإنساني"، مشددا أن "النازحين لا يعرفون مكانا يذهبون إليه عندما تصدر أوامر إخلاء".

وأضاف "كثير من النازحين غير موجودين في أماكن إيواء رسمية تتابع أحوالهم"، الى أن "الشتاء يقترب ونتوقع تأثر النازحين ونناشد توفير احتياجات لهم".