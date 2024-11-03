غارات "إسرائيلية" تستهدف بلدات لبنانية

استهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء الأحد، بلدات في .

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارتين إسرائيليتين على بلدتي تفاحتا وجويا جنوبي لبنان"، مشيرة الى أن "غارة إسرائيلية تستهدف بلدة مشغرة بالبقاع شرقي لبنان".

وشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.