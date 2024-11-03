خلال أسبوعين.. ترتيبات لإنهاء الحرب على لبنان

وتابع نقلاّ عن "إسرائيلي"، بأن من الممكن التوصل إلى على الجبهة الشمالية في 10 إلى 14 يوماً.جاء هذا رغم أن رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو وأثناء جولة على الحدود مع لبنان الأحد، كان تعهّد باستعادة في "باتفاق أو بدونه".وأضاف أن "دفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني هو أمر أساسي لعودة السكان، وفق زعمه"، مشددا على التزامه بما أسماها "قطع أنابيب الأكسجين عن حزب الله من عبر سوريا"، بحسب كلامه.وأتت هذه التطورات بينما أظهرت العديد من صور الأقمار الصناعية الحديثة لا سيما في بلدات رامية وعيتا وبليدا وحيبيب و7 قرى أخرى، أن القوات "الإسرائيلية" تسعى لفرض سيناريو شبيه لما حصل في قطاع غزة.إذ بينت تلك فضلا عن عدد من البيانات التي جمعها خبراء رسم الخرائط، اتساع نطاق الدمار في 11 قرية متاخمة للحدود بين البلدين، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.كما أكد عدد من الخبراء أن "إسرائيل" ربما تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة خالية من السكان، وهي استراتيجية سبق أن نشرتها على طول حدودها مع غزة.