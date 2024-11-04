Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
خلال أسبوعين.. ترتيبات لإنهاء الحرب على لبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هكذا تلاعبت "إسرائيل" بنظام "جي بي إس" في العراق ودول عربية

دوليات

2024-11-04 | 05:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هكذا تلاعبت &quot;إسرائيل&quot; بنظام &quot;جي بي إس&quot; في العراق ودول عربية
المصدر:
الجزيرة نت
6,320 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

في عالم تزداد فيه أهمية التكنولوجيا التي باتت تتغلغل في مجالات الحياة كافة، ومع زيادة الاعتماد على أنظمة المواقع الجغرافية وأبرزها نظام التموضع العالمي المعروف اختصارا بـ"جي بي إس" (GPS)، وجد سكان الشرق الأوسط أنفسهم في مأزق لم يعيشوه من قبل، إذ يُظهر النظام سكان محافظات الشمال في الأردن أنهم في مطار بيروت، في حين يجد اللبنانيون موقعهم على الخريطة في منطقة رفح الفلسطينية.

هذه الظاهرة التي يشتكي منها سكان لبنان والأردن وسوريا والعراق، بدأت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما شنت "إسرائيل" حربا شرسة على قطاع غزة، إذ تعمد جيش الاحتلال تشويش إشارات نظام "جي بي إس" والتلاعب به، وذلك تأهبا لأي ردود محتملة من إيران أو أحد أذرعها في المنطقة.

واعترفت "إسرائيل" في أكثر من مناسبة بأنها تحجب نظام "جي بي إس" لأغراض تقول إنها دفاعية، لكنها حتى اليوم لم تعلق صراحة على التغيرات الأخيرة التي طرأت على المستخدمين في الدول المذكورة.

ولا يعد التشويش مجرد مشكلة تقنية، بل هو جزء من إستراتيجية متطورة تُستخدم لتعطيل العمليات العسكرية وحماية المواقع الحساسة، وهو تحدٍ أمني معقد يهدد سلامة الملاحة الجوية والأمان العام في الشرق الأوسط، لكن كيف يُنفذ التشويش، ولماذا تلجأ بعض الدول لاستخدامه، وكيف تضررت دول الجوار، وما العواقب المترتبة عليه؟

*تشويش متعمد
بدأ مصطلح التشويش على نظام الملاحة العالمي في الحروب بالظهور في أثناء الحرب الروسية الأوكرانية، ومؤخرا استخدمته "إسرائيل" بالتزامن مع عملياتها العسكرية على قطاع غزة لتحييد خطر الصواريخ والطائرات من دون طيار القادمة من غزة وجنوب لبنان وإيران بأسلوبين، التشويش والتلاعب.

ويعتمد الأسلوبان على استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات التي تتطور باستمرار مع التقدم التكنولوجي، إذ يقول خبير أمن المعلومات الدكتور عمران سالم إنها تعمل من خلال مولدات جامر (Jammers) أو برامج الكومبيوتر أو الأقمار الصناعية أو الليزر، وجميعها تقوم ببث إشارات قوية مزيفة تتداخل مع الإشارة الأصلية أو تزورها أو تعطلها.

ويتفق الخبير في أمن الشبكات محمد العثمان مع ذلك، ولكنه يرى أن تقنية التلاعب أكثر خبثا من التشويش، لكونها أكثر تعقيدا وتضليلا إذ تُرسل إشارات مزيفة تُحاكي الإشارات الأصلية، لكنها تحمل معلومات خاطئة وتقوم ببث معلومات مضللة تحرف الطائرات المسيرة عن مسارها، عكس التشويش الذي يعطل قدرة أجهزة الاستقبال على فك شيفرة الإشارات الأصلية بشكل صحيح.

ويضيف العثمان، أن التلاعب يتطلب استخدام أجهزة متطورة لمحاكاة إشارات الأقمار الصناعية مع بيانات مضللة بهدف خداع أجهزة الاستقبال.

ولضمان نجاح هذه العملية، يجب ضبط الإشارات المزيفة بدقة كبيرة من حيث التوقيت والمحتوى لتكون أقوى من الإشارات الأصلية، مما يجعل جهاز الاستقبال يعتمد على المعلومات المزيفة.

وعن الأهداف يقول الخبيران إن بعض الدول تلجأ إلى هذه التقنيات لأسباب عسكرية وأمنية بحتة، وفي سياق النزاعات في الشرق الأوسط يُستخدم التشويش لحماية المنشآت الحيوية ومنع توجيه الأسلحة الدقيقة، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ أو لأغراض استخباراتية مثل جمع المعلومات وتضليل الأجهزة الاستخباراتية المعادية.

*طائرات مسيرة تضل طريقها
وبجانب التوترات العسكرية والسياسية، تواجه المنطقة حربا سيبرانية حقيقية، ومن اللافت أن المواقع الجغرافية التي تظهر لسكان شمال الأردن هي مواقع عسكرية لبنانية تتبع لجماعة حزب الله وأخرى حساسة مثل مطار بيروت، وفي جنوب البلاد تظهر مواقع عسكرية مصرية، ويعد ذلك -وفق خبراء- جزءا من عمليات التوجيه لهذه الطائرات المرسلة باتجاه إسرائيل قبل أن تنحرف عن مسارها.

وقد سقطت صواريخ مرسلة من العراق على لبنان وأخرى في سيناء المصرية، ولا يزال الأردن يسجل سقوطا لطائرات مسيرة، إذ أعلن نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي سقوط 3 طائرات في شمال البلاد، مما تسبب في اشتعال النيران دون أي إصابات بشرية.
 
وبهذا تبرز الطائرات المسيرة بوصفها سلاحا مقلقا في الشرق الأوسط، تمتلكه دول وجماعات ولا يحتاج لجيوش تديره، يحلق في سماء الدول العربية بلا أي رادع، وحتى الدول التي لا تمتلكه باتت تحتاج لمضادات بسبب ما تحدثه عمليتا التشويش والتلاعب من مخاطر.

وتكمن الإشكالية، وفق رأي الاستشاري في الأمن السيبراني حسين الجدي، في أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها إيران لضرب أهداف ضد إسرائيل لا تمتلك تقنيات مزودة بمستقبلات إشارة مقاومة لأنظمة التشويش الملاحة بالأقمار الصناعية، مما تسبب في سقوطها داخل مدن عربية، أبرزها الأردن.

وفي المقابل، يتوقع الأردن حصول مثل هذه الحوادث نتيجة للظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، وتتخذ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية جميع التدابير لإيقاف التشويش على نظام تحديد المواقع الجغرافية "جي بي إس"، وقالت الهيئة إنه لا يمكن فنيا إنهاء مشكلة التشويش على "جي بي إس"، ولا توجد أنظمة بديلة باستثناء الأنظمة العالمية المتاحة حاليا لغايات تجارية.

في حين يقلق لبنان بسبب التأثير المباشر على الملاحة الجوية، مما دفع السلطات إلى إصدار تعميم -منذ مارس/آذار- للطيارين الذين يسيّرون طائرات من مطار بيروت وإليه، بشأن الاعتماد على الملاحة الأرضية وعدم الاستجابة لإشارات نظام "جي بي إس" نتيجة التشويش القائم.

خاصة أن التشويش في لبنان وصل لأكثر المراحل سوءا، لدرجة أن طائرة تتبع للخطوط الجوية التركية عجزت عن الهبوط في بيروت وعادت إلى تركيا أواخر مارس/آذار الماضي.

وإلى جانب انحراف الطائرات المسيرة عن مسارها ومع طول أمد فترة التشويش والتلاعب بأنظمة "جي بي إس"، يقول سالم، من الممكن أن نشهد حوادث طيران وسفن، مما يؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.

بالإضافة إلى حدوث اضطرابات في حركة المرور، مما يؤدي إلى الازدحام والاختناقات المرورية، وخسائر فادحة في قطاع الطاقة كونه يؤثر على عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، بدوره يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، على حد تعبيره.

*انتهاك للقوانين
وبناء عليه، اتخذت الدول المتضررة من عمليات التشويش خطوات أولية لوقفها، إذ رفع لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي يوم 22 مارس/آذار 2024، ندّدت بـ"اعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية التي تهدد سلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي"، في حين خاطب الأردن إسرائيل، عبر القنوات الرسمية، سعيا لإيقاف التشويش، إلا أنها لم تستجب.

في ظل هذه الإجراءات، تبرز تساؤلات قانونية عن مشروعية هذه الممارسات التي يتعمد الاحتلال الإسرائيلي القيام بها بذريعة حماية أمنه.

يجيب العثمان أنه عند تعرض أي دولة لهذه الانتهاكات، يمكنها اللجوء إلى المحافل الدولية، مثل منظمة الطيران المدني الدولي، لرفع شكاوى رسمية والمطالبة بمحاسبة الجهات المسؤولة، إذ تعتبر عمليات التشويش والتلاعب بإشارات "جي بي إس" انتهاكا للقوانين الدولية، خاصة تلك التي تضمن سلامة الطيران المدني.

ويوضح العثمان أن اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو) تنص بوضوح على ضرورة حماية أنظمة الملاحة لضمان سلامة الرحلات.

وعلى الرغم من عدم وجود معاهدة دولية محددة تحظر بشكل صريح التشويش أو التلاعب على نظام "جي بي إس"، فإن هذا الفعل يعتبر انتهاكا لمجموعة من القوانين والمعايير الدولية، يعود ذلك لعدة اتفاقيات، أبرزها اتفاقية جنيف التي تحظر استخدام الأسلحة التي تسبب أضرارا عشوائية أو غير ضرورية للمدنيين، كما يقول سالم.

ويضيف أنه يمكن اعتبار التشويش على "جي بي إس" أداة يمكن استخدامها لإلحاق الضرر بالمدنيين، خاصة في سياق النقل والمواصلات.

ويحظر قانون البحار أي عمل من شأنه أن يعرض الملاحة البحرية للخطر إذ يمكن أن يؤدي التشويش على "جي بي إس" إلى حوادث بحرية، كما تنظم اتفاقيات الطيران المدني حركة الطائرات المدنية، وتضمن سلامتها، وفق حديثه.

ويمكن الاستناد إلى المبادئ القانونية العامة، مثل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إذ يعتبر التشويش على نظام "جي بي إس" تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة المستهدفة، خاصة إذا كان الهدف هو إضعاف قدراتها أو إرباك مواطنيها، ومبدأ المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة الذي يفرض مسؤولية دولية على الدول التي ترتكب تلك الأفعال بما يسبب أضرارا لدول أخرى.

وعلى الصعيد الأمني والسياسي، أجمع الخبراء أن عملية التشويش جزء من إستراتيجية دفاعية ومساع إسرائيلية للخروج من دوامة مخاوف خلقتها طائرات المقاومة وصواريخها.
>> انضم الى السومرية على واتساب  

هكذا تلاعبت "إسرائيل"

نظام "جي بي إس"

العراق ودول عربية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
الاطفال المشردين بلا ملاذ يأويهم من هجمات برد الشتاء - حلقة ١٤٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-04
Play
الاطفال المشردين بلا ملاذ يأويهم من هجمات برد الشتاء - حلقة ١٤٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٤٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-04
Play
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٤٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-04
خط أحمر
Play
خط أحمر
قـ-ـل طليقته واهلها بجري*مــة مروعة هزت الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-03
Play
قـ-ـل طليقته واهلها بجري*مــة مروعة هزت الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-03
من الأخير
Play
من الأخير
انتخاب الرئيس.. قصة الأرنب والغزال - حلقة ٢٦ | الموسم 1
13:30 | 2024-11-03
Play
انتخاب الرئيس.. قصة الأرنب والغزال - حلقة ٢٦ | الموسم 1
13:30 | 2024-11-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
03-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-03
Play
03-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-11-03
Play
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-11-03
عشرين
Play
عشرين
الرد الاير!ني على اسرائيل واحتمالة تدخل الفصائل العراقية - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-02
Play
الرد الاير!ني على اسرائيل واحتمالة تدخل الفصائل العراقية - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-02
رحال
Play
رحال
الشرقاط، احد اجمل اقضية محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢١ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-02
Play
الشرقاط، احد اجمل اقضية محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢١ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-02
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-02
Biotic
Play
Biotic
مخاطر إهمال الفحوصات الدورية و العلاج الطبيعي - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
14:30 | 2024-11-01
Play
مخاطر إهمال الفحوصات الدورية و العلاج الطبيعي - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
14:30 | 2024-11-01
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
الاطفال المشردين بلا ملاذ يأويهم من هجمات برد الشتاء - حلقة ١٤٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-04
Play
الاطفال المشردين بلا ملاذ يأويهم من هجمات برد الشتاء - حلقة ١٤٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٤٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-04
Play
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٤٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-04
خط أحمر
Play
خط أحمر
قـ-ـل طليقته واهلها بجري*مــة مروعة هزت الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-03
Play
قـ-ـل طليقته واهلها بجري*مــة مروعة هزت الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-03
من الأخير
Play
من الأخير
انتخاب الرئيس.. قصة الأرنب والغزال - حلقة ٢٦ | الموسم 1
13:30 | 2024-11-03
Play
انتخاب الرئيس.. قصة الأرنب والغزال - حلقة ٢٦ | الموسم 1
13:30 | 2024-11-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
03-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-03
Play
03-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-11-03
Play
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-11-03
عشرين
Play
عشرين
الرد الاير!ني على اسرائيل واحتمالة تدخل الفصائل العراقية - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-02
Play
الرد الاير!ني على اسرائيل واحتمالة تدخل الفصائل العراقية - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-02
رحال
Play
رحال
الشرقاط، احد اجمل اقضية محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢١ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-02
Play
الشرقاط، احد اجمل اقضية محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢١ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-02
لقطات
Play
لقطات
الشتاء يطرق الأبواب ويثير قلق الواسطيين | تقارير اخبارية
03:26 | 2024-11-02
Play
الشتاء يطرق الأبواب ويثير قلق الواسطيين | تقارير اخبارية
03:26 | 2024-11-02
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-02
اخترنا لك
قضية التسريبات في "إسرائيل".. توقيف مساعد نتنياهو
08:45 | 2024-11-04
تفجير أحياء كاملة في جنوب لبنان (فيديو)
08:15 | 2024-11-04
تلويح بشكوى ضد إسرائيل بعد خطف مواطن في لبنان
05:44 | 2024-11-04
عميد كلية كارتر: المنافسة بين هاريس وترامب متقاربة
02:34 | 2024-11-04
أسماء عربية لمرشحين في الانتخابات الأمريكية
01:40 | 2024-11-04
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقية عام 1967 مع الأونروا
00:49 | 2024-11-04
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.