ماذا تخطط هاريس تجاه العراق؟

نيوز – دولي

استعبد أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن الأميركية، ريتشارد تشازدي، أن تسحب المرشحة الديموقراطية، كاملا هاريس، إذا ما فازت في الانتخابات الرئاسية، القوات الأميركية من .

وقال في مقابلة متلفزة إن "هاريس تدعم حصول على استثناء بالنسبة للعقوبات على إمدادات الطاقة الإيرانية".

وأضاف أن "المرشحة الديموقراطية ستركز على ملفات غسيل الأموال وتمويل الإرهابيين، وتريد الحفاظ على قاعدة أميركية لدعم العمليات ضد في سوريا".

وتنشر الولايات زهاء 2500 جندي في ونحو 900 في سوريا المجاورة، في إطار التحالف الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم الإسلامية المعروف باسم "داعش".

وفي تقرير نشر في كانون الثاني الماضي، قالت الأمم إن تقديراتها تفيد بأن التنظيم المتطرف لا يزال لديه "ما بين 3000 و5000 مقاتل" في وسوريا.