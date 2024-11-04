مقتل طيار إيراني إثر سقوط مروحية عسكرية

وقالت وسائل إعلام ايرانية إن جعفر رنجبر توفي اليوم متأثرًا بإصابته بحروق بالغة في حادث تحطم المروحية قبل أيام في منطقة زرندشت بمدينة شيراز خلال تدريبات عسكرية.ويوم الأربعاء الماضي، قال بيان لفيلق فجر بمحافظة فارس، التابع للحرس الثوري، إن "مروحية تابعة للقوات للحرس الثوري الإيراني، تعرضت للسقوط عندما كانت في مهمة تدريبية لإحدى القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، قرب زرندشت، وأصيب أحد ركابها وتم نقله إلى المستشفى".