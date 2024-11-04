ما هو الفرق بين عيد الحب المصري وعيد الحب العالمي؟

نيوز – دولي

بالتزامن مع الاحتفال الحب اليوم الاثنين الموافق 4 تشرين الثاني، بدأ عدد كبير من النشطاء في السؤال عن الفرق بين عيد الحب وعيد الحب .

ومنذ الساعات الأولى من اليوم ظهر اللون الأحمر أغلب شوارع القاهرة، وتزينت محلات الورود بأجمل الباقات في انتظار استقبال الجمهور لشراء هدايا "الفلانتين داي المصري".

الفرق بين عيد الحب وعيد الحب

يحتفل المصريون الحب يوم 4 تشرين الثاني من كل عام وهو احتفال خاص بمصر.

ويرجع إطلاق عيد الحب إلى الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين، والذي قرر أن يعلن عن يوم باسم يوم الحب منذ نحو 36 عامًا في عام 1988.

وجاء السبب في دعوة مصطفى ليوم الحب المصري، لمروره في ذلك اليوم بحي زينب، فشاهد جنازة وتعجب من أن عدد الأشخاص الذين يشيعون المتوفى هما 3 أشخاص فقط، على الرغم من أن المشاركة في الجنازات أحد الأمور المشهور بها المصريين.

ونظرا لغرابة الأمر بالنسبة للكاتب الصحفي الشهير، فسأل في الأمر، وعلم أن المتوفى رجل في العقد السابع من عمره، ولكنه لم يكن يحبه أحد، فقرر وقتها مصطفى أن يطلق يوفا يكون عبدًا للحب .

أما موعد عيد الحب العالمي، فيكون يوم 14 شباط من كل عام، ويعتبر اختلاف تاريخ الاحتفال هو الفرق بين عيد الحب وعيد الحب .

ومن الفروق الشهير أيضا بين عيد الحب والمصري هو سبب الاحتفال الحب .

ويعود الاحتفال الحب إلى واقعة حدثت في القرن الثالث الميلادي، وقت حكم الإمبراطور كلايديس الثاني للإمبراطورية الرومانية.

وقرر الإمبراطور بسبب الحروب التي كان يخوضها أن يحرم الجنود من الزواج بحجة عدم شغلهم عن المشاركة في الحرب.

ولكن تواجد في تلك الفترة قديس يدعى "فالنتاين" لم يكن يقتنع بهذا القرار، وتصدى للإمبراطور وبدأ في عقد زواج الجنود سزا، ولكن في النهاية افتضح أمره، وأصدر الإمبراطور

كلايديس الثاني أمرًا بإعدامه، ونفذ الحكم في يوم 14 شباط 269م، ليتحول بعدها تاريخ 14 شباط عيدًا للحب.