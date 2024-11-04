إيمان خليف تظهر في فيديو دعائي لترامب

وقبل أيام قليلة من إغلاق التصويت، وجه الرئيس السابق نداءً أخيرًا إلى الجمهور الأميركي في ختامي يستهدف الحالية.وفي مقطع فيديو يزعم أن "كل ما كنا نهتم به انهار" في ظل بايدن-هاريس، تعرض ترامب لقطات ليد خليف وهي ترفع في الأولمبياد أثناء سرد بعض الأمثلة.وكان ترامب قد استهدف المصارعة الجزئية سابقًا وسط الجدل حول إدراجها في الملاكمة النسائية في الأولمبياد.وأثناء ظهوره مؤخرًا في بودكاست، أشار ترامب باستمرار إلى خليف باعتبارها "رجلًا" بعد أن حث ترامب على أن "حماية" الرياضات النسائية من الرياضيين المتحولين جنسياً كانت أولوية كبيرة بالنسبة له خلال المقبلة.وأثار فوز الملاكمة الجزائرية في باريس جدلاً واسعا أثناء وبعد الألعاب الأولمبية، على الرغم من حقيقة أنها ولدت أنثى وأظهر والدها شهادة ميلادها كدليل على جنسها أنثى.