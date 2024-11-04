رواتب بصورة غير قانونية وانفلات أمني.. ماذا يحصل في البو كمال؟

نيوز – دولي

تعاني البوكمال في محافظة دير الزور شرق سوريا، من تدهور أمني واضح في الآونة الأخيرة، مع تراجع دور قيادة الفصائل المحلية عنها، مما زاد من حالة الفوضى التي يعيشها الأهالي.

ويشتكي سكان من قلة الالتزام لدى العناصر المحلية التي تشرف على .

إذ يفترض أن تعمل 20 يوماً مقابل 10 أيام إجازة، وقالوا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "العناصر يتغيبون دون رادع حقيقي، مستغلّين دفع جزء من رواتبهم لأرشيف الذاتيات الذي يتجاهل تجاوزاتهم".

ومع هذا التراخي، تشهد البوكمال تزايداً في عمليات السلب، حيث اتهم المواطنين بعض العناصر المحلية بتنفيذها، مثل حالة السيدة (أ.ب) التي قالت: "في إلى المنزل أوقفني شخصان مسلحان على دراجة نارية، وقاما بتفتيش حقيبتي، وأخذا هاتفي ومبلغ 100 ألف ليرة".

ويلاحظ (م.ح) تغيّر الوضع بشكل ملحوظ؛ إذ كان السلاح محظوراً في شوارع المدينة، بينما اليوم ينتشر المسلحون بحرّية وكأن ساحة معركة مفتوحة.

وتُعدّ البوكمال شرياناً أساسياً لخط طهران – بيروت، ومنطقة استراتيجية مهمة للفصائل المسلحة، فهي أولى نقاط المدخل السوري عند الحدود السورية – العراقية، حيث حررتها الفصائل من تنظيم داعش عام 2017، وهي تُعرف بأهميتها الاستراتيجية الكبيرة.