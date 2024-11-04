البنتاغون تعلن: سنتخذ كل الإجراءات للدفاع عن قواتنا

وقالت البنتاغون في بيان، إن "القدرات العسكرية التي أعلنا نشرها في ستستمر في الوصول على مدار الأشهر المقبلة".

وأضافت "سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن قواتنا إذا استغلت أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهدافنا"، معتبرة أن "نشر قدرات عسكرية أمريكية في المنطقة يهدف لحماية قواتنا ودعم والعمل كقوة رادعة".

الى ذلك، قالت الأمريكية إن "رسالتها للمرشد الإيراني أن عليه عدم التصعيد"، مؤكدة أن "واشنطن ستدعم في دفاعها عن نفسها".