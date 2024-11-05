انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

نيوز – دولي

انطلقت الرئاسية في الولايات الأمريكية، حيث يصوت الناخبون لاختيار رئيسهم القادم في منافسة محتدمة بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وقد فتحت مراكز الاقتراع في ولايتي فيرمونت ونيو هامبشاير، عند الساعة 6:00 صباحا (2:00 ظهرا بتوقيت موسكو).

وستغلق صناديق الاقتراع الأولى في الساعة 18:00 بتوقيت شرق الولايات (الساعة 01:00 بعد منتصف الليل بتوقيت موسكو).

وستغلق آخر مراكز الاقتراع في الساعة 01:00 بتوقيت شرق الولايات (الساعة 8:00 صباحا بتوقيت موسكو).

يذكر أن هذه تشمل أيضا انتخاب أعضاء مجلس وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.

ومع نهاية اليوم، ستبدأ عملية فرز الأصوات لتحديد الفائز، إلا أن النتائج الرسمية قد تستغرق وقتا نظرا للزيادة المتوقعة في التصويت بالبريد والتصويت المبكر هذا العام.

وفي حال فوز هاريس، فإنها ستدخل التاريخ، لتصبح أول امرأة وأول أمريكية آسيوية وأول امرأة سوداء تفوز بالرئاسة.

كما سيكون فوز ترامب تاريخيا أيضا، حيث سينضم إلى غروفر كليفلاند باعتبارهما الرؤساء الوحيدين الذين خدموا فترات غير متتالية. وذلك بعد أن أصبح أول رئيس يتم عزله مرتين، والرئيس السابق الوحيد الذي أدين بارتكاب جرائم جنائية.