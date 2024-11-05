تفاصيل جديدة حول اعدام شارمهد.. هل مات قبل تنفيذ الحكم؟

وتحدثت وسائل إعلام رسمية في البداية عن إعدام جمشيد شارمهد يوم 28 تشرين بعدما أصدر الإيراني عليه حكما بالإعدام في عام 2023 بتهمة تنفيذ "هجمات إرهابية".وقال أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية "توفي جمشيد شارمهد قبل تنفيذ حكم الإعدام"، دون تقديم مزيد من المعلومات، بحسب رويترز.وأوضح جيهانغير، في مؤتمر صحفي في طهران "حُكم على جمشيد شارمهد بالإعدام، وكان إعدامه وشيكا، لكنه توفي قبل أن يُنفَّذ"، وفقا لفرانس برس.وكانت ابنته غزالة شارمهد طالبت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي بتقديم دليل على أن حكم الإعدام قد تم تنفيذه، وبتسليم جثمان والدها على الفور.وتسبب نبأ إعدام شارمهد في تفاقم الخلاف الدبلوماسي بين طهران وبرلين إذ أغلقت السلطات الألمانية القنصليات في أنحاء ألمانيا.وكانت محكمة في طهران قد أصدرت في شباط 2023 حكما بالإعدام في حق شارمهد، البالغ من العمر 69 عاما يحمل الجنسيتين والألمانية، لإدانته بتهمة "الإفساد في الأرض" والضلوع في هجوم استهدف مسجدا في شيراز في نيسان 2008 أوقع 14 قتيلا ونحو 300 جريح.واتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك باستغلال المحتجزين لديها لأغراض سياسية وكذلك استغلال دعم ألمانيا لإسرائيل في الصراع المحتدم بالشرق الأوسط كذريعة لإعدام شارمهد.