مكاتب المراهنات تؤكد ارتفاع فرص فوز ترامب

في وقت سابق على هذه المنصة، تراجعت الرهانات على إلى 58.6%، مقابل 41.3% لمنافسته كامالا هاريس.أما الآن ووفقا لمعطيات المنصة، يتمتع بفرصة فوز في بنسبة 60.3%. وتقدر فرص نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بـ 39.8% حسب الرهانات.وأشار الموقع إلى أن قيمة الرهانات على الرئاسية تتجاوز 3.2 مليار دولار.انطلقت في الولايات الأمريكية اليوم عملية تصويت لانتخاب الرئيس الـ47 للولايات الأمريكية، في حدث يقام كل أربع سنوات في أول يوم ثلاثاء من شهر . ويمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق . وبدأ التصويت المبكر في العديد من الولايات.