الانتخابات الأمريكية.. رقم قياسي لعدد المصوتين بالاقتراع المبكر

قالت "أسوشيتد برس"، الثلاثاء، إن عدد من صوتوا مبكرا في الأميركية هذا العام يتجاوز نصف إجمالي الناخبين بانتخابات .

وقد صوت أكثر من 70 مليون شخص بالفعل من خلال صناديق الاقتراع البريدية أو في مراكز الاقتراع المبكر بهذا الاستحقاق الذي وصف بأنه الأكثر تنافسا وتشويقا في تاريخ الأميركية، وسط مخاوف من أعمال عنف قد تلي النتائج.

وانطلقت الرئاسية في الولايات الأمريكية، حيث يصوت الناخبون لاختيار رئيسهم القادم في منافسة محتدمة بين المرشحين الجمهوري دونالد والديمقراطية كامالا هاريس.

وقد فتحت مراكز الاقتراع في ولايتي فيرمونت ونيو هامبشاير، عند الساعة 6:00 صباحا (2:00 ظهرا بتوقيت موسكو).



وستغلق صناديق الاقتراع الأولى في الساعة 18:00 بتوقيت شرق الولايات (الساعة 01:00 بعد منتصف الليل بتوقيت موسكو).



وستغلق آخر مراكز الاقتراع في الساعة 01:00 بتوقيت شرق الولايات (الساعة 8:00 صباحا بتوقيت موسكو).



يذكر أن هذه تشمل أيضا انتخاب أعضاء مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، ومع نهاية اليوم، ستبدأ عملية فرز الأصوات لتحديد الفائز، إلا أن النتائج الرسمية قد تستغرق وقتا نظرا للزيادة المتوقعة في التصويت بالبريد والتصويت المبكر هذا العام.