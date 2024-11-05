100 مواطن روسي يغادرون لبنان

وهبطت الطائرة التابعة لوزارة في مطار دوموديدوفو بضواحي موسكو، وعلى متنها 100 روسي.

وكانت الطائرة نفسها قد أوصلت اليوم 19 طنا من المساعدات الإنسانية إلى .



هذه هي الرحلة الثانية من نوعها إلى لبنان، إذ قامت الرحلة الأولى يوم 3 أكتوبر بإيصال 33 طنا من المساعدات الإنسانية إلى بيروت، ونقل 60 مواطنا من إلى أرض الوطن.