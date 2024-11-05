شرطة الكونغرس تعتقل رجلا بحوزته شعلة ومسدس

أعلنت شرطة الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، عن اعتقال رجل بحوزته شعلة ومسدس.

وقالت الشرطة، إنها "اعتقلت رجلا بحوزته شعلة ومسدس طلقات مضيئة، وذلك في ظل تأهب أمني في أنحاء البلاد لتأمين الانتخابات".

الى ذلك، قال التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) إنه أنشأ مركز قيادة في لمراقبة التهديدات للانتخابات.

وانطلقت الرئاسية في الولايات الأمريكية، حيث يصوت الناخبون لاختيار رئيسهم القادم في منافسة محتدمة بين المرشحين الجمهوري والديمقراطية كامالا هاريس.