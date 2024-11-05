كاميلا هاريس ودونالد ترامب: شخصيتان بارزتان يجمعهما الضوء وتفرقهما السياسة

كامالا ديفي هاريس محامية وسياسية أميركية من أصل أفريقي وآسيوي، انتقلت من منصب المدعي العام في سان فرانسيسكو ثم في كاليفورنيا، إلى مجلس الشيوخ الأميركي، فازت هاريس في كل التي خاضتها باستثناء الرئاسية عام الفين وتسعة عشرمحامية وسياسية أميركية من أصل أفريقي وآسيويانتقلت من منصب المدعي العام إلى مجلس الشيوخ الأميركيخسرت الرئاسية عام 2019في الحادي والعشرين من تموز العام الجاري قرر الرئيس الأميركي جو بايدن التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية، وأعلن دعمه لنائبته كامالا هاريس لخلافته في السباق نحو باسم الحزب الديمقراطيدخلت السباق الرئاسي بعد قرار بايدن بالتنحيمرشحة الحزب الديمقراطي في السباق نحوالرئيس الاميركي السابق، هو رجل أعمال مشهور بثرائه، فاز في انتخابات الرئاسة عام الفين وستة عشر مرشحا للحزب الجمهوري، متفوقا على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. عرف بتصريحات ومواقف مثيرة للجدل، وأوقف دخول المسلمين إلى أميركا، وهي تصريحات عززتها قوته المالية والاقتصاديةالرئيس الاميركي السابق هو رجل أعمال مشهور بثرائهعرف بتصريحات ومواقف مثيرة للجدلأوقف دخول المسلمين إلى أميركايصنف بأنه قريب من اليمين المتشدد في الحزب الجمهوري، واشتهر بعدائه للمهاجرين في أميركا خصوصا المتحدرين من أصول مكسيكية.يصنف بأنه قريب من اليمين المتشدد في الحزب الجمهورييتمتع باستقلالية مالية كبيرة تجعله متحررا من جماعات الضغط في حزبه، ويؤمن بقدرته الشخصية على استرجاع "عظمة أميركا" وما يصفه بـ"الحلم الأميركي"، ومواجهة ما يسميه الهيمنة الاقتصادية للصينيتمتع باستقلالية مالية كبيرةيؤمن بقدرته الشخصية على استرجاع "عظمة أميركا"حكم الولايات المتحدة الأميركية لفترة رئاسية واحدة امتدت لاربع سنوات. وخلال هذه الفترة اتخذ قرارات مثيرة للجدل، فوسع الجدار الفاصل مع المكسيك، وأعلن انسحاب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، كما أعلن انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة العمل بالعقوبات على إيران.حكم الولايات المتحدة الأميركية لفترة رئاسية واحدةوسع الجدار الفاصل مع المكسيكأعلن انسحاب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئأعلن انسحاب اميركا من الاتفاق النووي الإيراني