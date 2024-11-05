كاميلا هاريس ودونالد ترامب: شخصيتان بارزتان يجمعهما الضوء وتفرقهما السياسة

كامالا هاريس
كامالا ديفي هاريس محامية وسياسية أميركية من أصل أفريقي وآسيوي، انتقلت من منصب المدعي العام في سان فرانسيسكو ثم في كاليفورنيا، إلى مجلس الشيوخ الأميركي، فازت هاريس في كل الانتخابات
التي خاضتها باستثناء الانتخابات
الرئاسية عام الفين وتسعة عشر
محامية وسياسية أميركية من أصل أفريقي وآسيوي
انتقلت من منصب المدعي العام إلى مجلس الشيوخ الأميركي
خسرت الانتخابات
الرئاسية عام 2019
في الحادي والعشرين من تموز العام الجاري قرر الرئيس الأميركي جو بايدن التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية، وأعلن دعمه لنائبته كامالا هاريس لخلافته في السباق نحو البيت الأبيض
باسم الحزب الديمقراطي
دخلت السباق الرئاسي بعد قرار بايدن بالتنحي
مرشحة الحزب الديمقراطي في السباق نحو البيت الأبيض
دونالد ترامب
الرئيس الاميركي السابق، هو رجل أعمال مشهور بثرائه، فاز في انتخابات الرئاسة عام الفين وستة عشر مرشحا للحزب الجمهوري، متفوقا على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. عرف بتصريحات ومواقف مثيرة للجدل، وأوقف دخول المسلمين إلى أميركا، وهي تصريحات عززتها قوته المالية والاقتصادية
الرئيس الاميركي السابق هو رجل أعمال مشهور بثرائه
عرف بتصريحات ومواقف مثيرة للجدل
أوقف دخول المسلمين إلى أميركا
يصنف ترامب
بأنه قريب من اليمين المتشدد في الحزب الجمهوري، واشتهر بعدائه للمهاجرين في أميركا خصوصا المتحدرين من أصول مكسيكية.
يصنف ترامب
بأنه قريب من اليمين المتشدد في الحزب الجمهوري
يتمتع باستقلالية مالية كبيرة تجعله متحررا من جماعات الضغط في حزبه، ويؤمن بقدرته الشخصية على استرجاع "عظمة أميركا" وما يصفه بـ"الحلم الأميركي"، ومواجهة ما يسميه الهيمنة الاقتصادية للصين
يتمتع ترامب
باستقلالية مالية كبيرة
يؤمن بقدرته الشخصية على استرجاع "عظمة أميركا"
حكم ترامب
الولايات المتحدة الأميركية لفترة رئاسية واحدة امتدت لاربع سنوات. وخلال هذه الفترة اتخذ قرارات مثيرة للجدل، فوسع الجدار الفاصل مع المكسيك، وأعلن انسحاب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، كما أعلن انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة العمل بالعقوبات على إيران.
حكم ترامب
الولايات المتحدة الأميركية لفترة رئاسية واحدة
وسع الجدار الفاصل مع المكسيك
أعلن انسحاب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ
أعلن انسحاب اميركا من الاتفاق النووي الإيراني