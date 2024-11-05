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اندلاع مواجهات بين محتجين والشرطة في "تل أبيب وحيفا"
دوليات
2024-11-05 | 14:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
4,022 مشاهدة
اندلعت مواجهات، مساء الثلاثاء، بين محتجين والشرطة في "تل أبيب وحيفا".
وقال
القناة 12 "الإسرائيلية"، "اندلاع مواجهات بين محتجين والشرطة في
شارع
أيالون بتل أبيب".
وأضافت أن "اشتباكات عنيفة بين محتجين والشرطة في حيفا".
الى ذلك قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن "مظاهرة قرب مقر إقامة نتنياهو في
القدس
احتجاجا على إقالة غالانت".
بدوره قال "موقع واللا"، إن "الشرطة تقمع عشرات المحتجين بعد اقتحامهم حواجز حول منزل عائلة نتنياهو في القدس".
وقرر
رئيس الوزراء
"الإسرائيلي"
بنيامين
نتنياهو، الثلاثاء، إقالة
وزير الدفاع
يوآف
غالانت
من منصبه.
>>
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