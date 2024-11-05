اندلاع مواجهات بين محتجين والشرطة في "تل أبيب وحيفا"

اندلعت مواجهات، مساء الثلاثاء، بين محتجين والشرطة في "تل أبيب وحيفا".

وقال القناة 12 "الإسرائيلية"، "اندلاع مواجهات بين محتجين والشرطة في أيالون بتل أبيب".

وأضافت أن "اشتباكات عنيفة بين محتجين والشرطة في حيفا".



الى ذلك قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن "مظاهرة قرب مقر إقامة نتنياهو في احتجاجا على إقالة غالانت".

بدوره قال "موقع واللا"، إن "الشرطة تقمع عشرات المحتجين بعد اقتحامهم حواجز حول منزل عائلة نتنياهو في القدس".

وقرر "الإسرائيلي" نتنياهو، الثلاثاء، إقالة يوآف من منصبه.