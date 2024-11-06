نتائج اولية.. ترامب في المقدمة حتى الآن

* "سي أن أن": بثلاثة أصوات انتخابية في نبراسكا* "فوكس نيوز": يحصل حتى الآن على 232 صوتا انتخابيا مقابل 211 صوتا لهاريس* هاريس تفوز بولاية نيو مكسيكو لترفع عدد أصواتها بالمجمع الانتخابي إلى 192 مقابل 230 لترامب* إعلام أمريكي: هاريس تفوز بولاية فرجينيا وتحصل على أصواتها الـ13 في المجمع الانتخابي* "أ. ب.": فوز بولاية نورث كارولاينا إحدى الولايات المتأرجحة في السباق الرئاسي* "فوكس نيوز": يحصل حتى الآن على 216 صوتا انتخابيا مقابل 193 صوتا لهاريس* "أ. ب": بولاية كانساس ليرفع عدد أصواته في المجمع الانتخابي إلى 204 مقابل 112 لهاريس* "سي أن أن": بولاية أوهايو (17 صوتا)* إعلام أمريكي: هاريس تفوز بأصوات لتحصل على 112 صوتا في المجمع الانتخابي* "سي أن أن": يحصل حتى الآن على 198 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 109 أصوات لهاريس بحسب النتائج الأولية* "سي أن أن": بولاية ميسيسبي (6 أصوات) وأوهايو (17 صوتا) وهاريس تفوز بولاية كولورادو (10 أصوات)* إعلام أمريكي: هاريس تفوز بولاية إيلنوي (19 صوتا) ورود آيلاند (4 أصوات) وديلاوير (3 أصوات)* بولايات مونتانا (4 اصوات) وويومينغ (3 أصوات) ولويزيانا (8 أصوات) ويوتاه (6 أصوات) ليحصل على 198 صوتا في المجمع الانتخابي* بولاية تكساس ويحصل على 40 صوتا في المجمع الانتخابي* بإنديانا وكنتاكي وفرجينيا الغربية وهاريس تكسب فيرمونت* أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية فوز المرشح الجمهوري في ولاية إنديانا وكنتاكي وفرجينيا الغربية (23 صوتا في المجمع الانتخابي)، بينما فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بولاية فيرمونت (3 أصوات في المجمع الانتخابي).* وفاز في ولاية إنديانا بنسبة 61.9% من الأصوات مقابل 36.7%، بعد فرز 18% من بطاقات الإقتراع.* وفي ولاية كنتاكي، فاز 62.7% من الأصوات مقابل 36% لهاريس بعد فرز 22% من البطاقات.* وفي ولاية فيرمونت، فازت هاريس بنسبة 65.2% مقابل 32% بعد فرز 7% من بطاقات الإقتراع.* وفي ولاية فلوريدا تظهر النتائج تقدم المرشح الجمهوري بنسبة 54.1% مقابل 45.1 لمنافسته الديمقراطية بعد فرز 72% من الأصوات.* وفي ولاية جورجيا (متأرجحة والنتيجة تتغير بشكل مستمر) يتقدم حتى اللحظة بنسبة 60.9% مقابل 38.6% لترامب بعد فرز 9% من الأصوات.* في ولاية فرجينيا، تتقدم هاريس بنسبة 58.3% مقابل 40.6% لترامب بعد فرز 3% من الأصوات.* وفي ولاية فرجينيا الغربية حسم الفوز بنسبة 49.4% مقابل 48.6% لهاريس. وحصل على أصوات 4 مجمعات انتخابية في الولاية.* في ولاية أوهايو، يتصدر بنسبة 57.3% مقابل 42% لهاريس بعد فرز 3% من الأصوات.* في ولاية كارولينا الشمالية، تتقدم هاريس بنسبة 95.1 مقابل 30.7 لترامب بعد فرز 2% من البطاقات.* في كارولينا الجنوبية، يتقدم بنسبة 57.8% مقابيل 41.2% بعد فرز 4% من الأصوات.* في ولاية نيو هامبشير، تتقدم هاريس بنسبة 54.8% مقابل 44.3% لترامب بعد فرز 10% من الأصوات.