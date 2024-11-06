نتائج اولية.. ترامب في المقدمة حتى الآن

* "سي أن أن": ترامب يفوز
بثلاثة أصوات انتخابية في نبراسكا
* "فوكس نيوز": ترامب
يحصل حتى الآن على 232 صوتا انتخابيا مقابل 211 صوتا لهاريس
* هاريس تفوز بولاية نيو مكسيكو لترفع عدد أصواتها بالمجمع الانتخابي إلى 192 مقابل 230 لترامب
* إعلام أمريكي: هاريس تفوز بولاية فرجينيا وتحصل على أصواتها الـ13 في المجمع الانتخابي
* "أ. ب.": فوز ترامب
بولاية نورث كارولاينا إحدى الولايات المتأرجحة في السباق الرئاسي
* "فوكس نيوز": ترامب
يحصل حتى الآن على 216 صوتا انتخابيا مقابل 193 صوتا لهاريس
* "أ. ب": ترامب يفوز
بولاية كانساس ليرفع عدد أصواته في المجمع الانتخابي إلى 204 مقابل 112 لهاريس
* "سي أن أن": ترامب يفوز
بولاية أوهايو (17 صوتا)
* إعلام أمريكي: هاريس تفوز بأصوات العاصمة واشنطن
لتحصل على 112 صوتا في المجمع الانتخابي
* "سي أن أن": ترامب
يحصل حتى الآن على 198 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 109 أصوات لهاريس بحسب النتائج الأولية
* "سي أن أن": ترامب يفوز
بولاية ميسيسبي (6 أصوات) وأوهايو (17 صوتا) وهاريس تفوز بولاية كولورادو (10 أصوات)
* إعلام أمريكي: هاريس تفوز بولاية إيلنوي (19 صوتا) ورود آيلاند (4 أصوات) وديلاوير (3 أصوات)
* ترامب يفوز
بولايات مونتانا (4 اصوات) وويومينغ (3 أصوات) ولويزيانا (8 أصوات) ويوتاه (6 أصوات) ليحصل على 198 صوتا في المجمع الانتخابي
* ترامب يفوز
بولاية تكساس ويحصل على 40 صوتا في المجمع الانتخابي
* ترامب يفوز
بإنديانا وكنتاكي وفرجينيا الغربية وهاريس تكسب فيرمونت
* أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب
في ولاية إنديانا وكنتاكي وفرجينيا الغربية (23 صوتا في المجمع الانتخابي)، بينما فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بولاية فيرمونت (3 أصوات في المجمع الانتخابي).
* وفاز دونالد ترامب
في ولاية إنديانا بنسبة 61.9% من الأصوات مقابل 36.7%، بعد فرز 18% من بطاقات الإقتراع.
* وفي ولاية كنتاكي، فاز ترامب
62.7% من الأصوات مقابل 36% لهاريس بعد فرز 22% من البطاقات.
* وفي ولاية فيرمونت، فازت هاريس بنسبة 65.2% مقابل 32% بعد فرز 7% من بطاقات الإقتراع.
* وفي ولاية فلوريدا تظهر النتائج تقدم المرشح الجمهوري بنسبة 54.1% مقابل 45.1 لمنافسته الديمقراطية بعد فرز 72% من الأصوات.
* وفي ولاية جورجيا (متأرجحة والنتيجة تتغير بشكل مستمر) يتقدم ترامب
حتى اللحظة بنسبة 60.9% مقابل 38.6% لترامب بعد فرز 9% من الأصوات.
* في ولاية فرجينيا، تتقدم هاريس بنسبة 58.3% مقابل 40.6% لترامب بعد فرز 3% من الأصوات.
* وفي ولاية فرجينيا الغربية حسم ترامب
الفوز بنسبة 49.4% مقابل 48.6% لهاريس. وحصل على أصوات 4 مجمعات انتخابية في الولاية.
* في ولاية أوهايو، يتصدر ترامب
بنسبة 57.3% مقابل 42% لهاريس بعد فرز 3% من الأصوات.
* في ولاية كارولينا الشمالية، تتقدم هاريس بنسبة 95.1 مقابل 30.7 لترامب بعد فرز 2% من البطاقات.
* في كارولينا الجنوبية، يتقدم ترامب
بنسبة 57.8% مقابيل 41.2% بعد فرز 4% من الأصوات.
* في ولاية نيو هامبشير، تتقدم هاريس بنسبة 54.8% مقابل 44.3% لترامب بعد فرز 10% من الأصوات.