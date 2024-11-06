نظرة على آخر النتائج.. الجمهوريون يبتلعون مجلس النواب والشيوخ والرئاسة

حصل الجمهوريون على 51 مقعدا حتى من مجلس الشيوخ من اصل 100 مقعد، فيما حصل الديمقراطيون على 42 مقعدا، حيث حسم الجمهوريون الأغلبية مسبقا، مع بقاء 7 مقاعد قيد الفرز.وبذلك سيطر الجمهوريون على الأغلبية وهو انتصار للحزب الذي بقي خارج الأغلبية منذ عام 2021.اما مجلس والبالغ عدده 435 مقعدا، فيحتاج الفائز بالأغلبية ان يحصل على 218 مقعدا، وحتى حصل الجمهوريون على 191 مقعدا، مقابل 161 مقعدا للديمقراطيين، ما يعني بقاء اكثر من 80 مقعدا قيد الفرز.ويدافع الجمهوريون في مجلس عن أغلبية ضئيلة، فازوا بها في عام 2022 بفضل المكاسب التي حققوها في الولايات الزرقاء مثل وكاليفورنيا، ومن المتوقع أن تكون المنافسات في تلك الولايات مرة أخرى أساسية لتحديد الحزب الذي سيفوز بمجلس هذا العام.وعلى صعيد الرئاسة، حصل ترامب حتى على 246 صوتا وكامالا هاريس على 187 صوتا، من اصل 270 صوتا يجب ان يحصل عليها المرشح من المجمع الانتخابي ليفوز بالرئاسة، ما يعني انه لا يفصل ترامب سوى 24 صوتا ليفوز بالرئاسة رسميا، وهو الامر المتوقع.