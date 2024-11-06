أبرز ما جاء في خطاب ترامب بعد فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية

وقال في من مقر حملته الانتخابية بولاية فلوريدا "فزت فوزا تاريخيا، لقد فزنا في الولايات المتأرجحة وفي التصويت وحققنا 315 صوتا وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب".وأضاف أمام حشد من أنصاره "هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلا له من قبل ونشكر الأميركي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا".وتطرق إلى تعهداته بعد انتخابه، وقال "سأجعل أميركا عظيمة مجددا، سأوفر فرص العمل وأغلق الحدود أمام المجرمين، لقد صنعنا التاريخ وتخطينا عقبات كثيرة".وأكد الرئيس 49 للولايات أن الحزب الجمهوري سيطر على مجلسي الطونغرس بعد استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ.