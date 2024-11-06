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إيران: لا نستبعد هجوما استباقيا أمريكيا صهيونيا
دوليات
2024-11-06 | 07:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,074 مشاهدة
أكد
نائب
قائد
الحرس الثوري الإيراني علي فدوي، اليوم الأربعاء، أن طهران لا تستبعد شن
إسرائيل
والولايات
المتحدة
هجوما استباقيا عليها.
وقال فدوي في تصريحات صحفية: "لا نستبعد أي هجوم استباقي أمريكي وصهيوني لردع
إيران
عن تنفيذ عملية الوعد الصادق بنسختها الثالثة".
وأكد أن "إيران وجبهة المقاومة مستعدتان"، مضيفا أن "الصهاينة لا يملكون القدرة على مواجهتنا وعليهم ترقب ردنا".
وأشار فدوي إلى أن "مخازن التسليح لدينا تحتوي على ما يكفي من الأسلحة والقوة لتوجيه ضربة للصهاينة ولم نوفر أي ساعة للعمل في هذا الصدد"، محذرا من أن "جغرافية الكيان الصهيوني صغيرة ولدينا بنك أهداف كبيرة ومؤثرة داخل الكيان".
وفي وقت سابق توعدت
إيران
بالرد على الهجوم الذي نفذته
إسرائيل
على
مواقع
عسكرية إيرانية في نهاية تشرين الاول، وأكدت أن هذا الرد سيكون أوسع من عملية "الوعد الصادق" التي شنتها
إيران
في
الأول
من أكتوبر ضد أهداف إسرائيلية، وبمشاركة قوى المقاومة.
>>
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