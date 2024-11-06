إيران: لا نستبعد هجوما استباقيا أمريكيا صهيونيا

وقال فدوي في تصريحات صحفية: "لا نستبعد أي هجوم استباقي أمريكي وصهيوني لردع عن تنفيذ عملية الوعد الصادق بنسختها الثالثة".وأكد أن "إيران وجبهة المقاومة مستعدتان"، مضيفا أن "الصهاينة لا يملكون القدرة على مواجهتنا وعليهم ترقب ردنا".وأشار فدوي إلى أن "مخازن التسليح لدينا تحتوي على ما يكفي من الأسلحة والقوة لتوجيه ضربة للصهاينة ولم نوفر أي ساعة للعمل في هذا الصدد"، محذرا من أن "جغرافية الكيان الصهيوني صغيرة ولدينا بنك أهداف كبيرة ومؤثرة داخل الكيان".وفي وقت سابق توعدت بالرد على الهجوم الذي نفذته على عسكرية إيرانية في نهاية تشرين الاول، وأكدت أن هذا الرد سيكون أوسع من عملية "الوعد الصادق" التي شنتها في من أكتوبر ضد أهداف إسرائيلية، وبمشاركة قوى المقاومة.