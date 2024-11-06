الشيخ نعيم قاسم: نتنياهو يهدف لاحتلال لبنان وإنهاء وجود "حزب الله"

وقال الشيخ نعيم قاسم في خطاب تابعته نيوز، ان "فلسطين صامدة وستنتصر رغم العدوان"، مؤكدا: "نحن أمام عدوان إسرائيلي يقول نتنياهو إنه لا يضع موعدا لنهايته لكن يضع له أهدافا".واضاف: "عملية طوفان الأقصى أوجدت مسارا جديدا يختلف عما كان عليه واقع المنطقة"، مشددا على ان "نتنياهو يهدف لاحتلال لبنان وإنهاء وجود حزب الله".وأشار العام لحزب الله: "كنا نتوقع أن تحدث الحرب لذا استعددنا لها ونحن في حالة دفاعية لمواجهتها"، موضحا: "نحن الآن في حالة دفاعية لمواجهة العدوان وأهدافه التوسعية".وبين: "المقاومون والحزب يحملون عقيدة إسلامية صلبة تقف مع الحق والعزة والكرامة"، مؤكدا: "كل المقاومين لدينا استشهاديون لا يهابون الموت"، لافتا الى: "هيأنا استعدادات وإمكانات وسلاح وقدرات وتدريب لمواجهة العدو".واوضح الشيخ قاسم، ان "العدو لديه قدرات جوية كبيرة تعطيه قوة ترتبط بإمدادات لا نهاية لها من أمريكا"، مؤكدا ان "شيء واحد سينهي هذه الحرب هو ساحة المعركة".وشدد على ان "هذه الحرب ليست قابلة لأن يربح فيها الإسرائيلي، لانه لدينا عشرات الآلاف من المقاومين المدربين القادرين على مواجهة ولا يوجد مكان في إسرائيل ممنوع عن الطائرات والصواريخ".وأضاف العام لحزب الله: "سنجعل يسعى إلى المطالبة بوقف العدوان"، موضحا ان "العدو خاسر في الميدان وهذا سيمنعه من تحقيق أهدافه".وشدد على "خيارنا الحصري هو منع الاحتلال من تحقيق أهدافه والمقاومة قوية بإرادتها وباستمرارها رغم فارق الإمكانات العسكرية مع العدو"، مؤكدا: "لا يمكن أن نهزم فالأرض لنا والحق معنا".