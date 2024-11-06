ردود فعل المشاهير بعد فوز ترامب.. غضب واحراق للممتلكات

ونشر كلاركسون صورة الدمية التي كانت ترتدي بذلة سوداء وربطة عنق، وتعكس تسريحة الشعر المميزة لترامب، وهي تحترق أمام حانة "ذا فارمرز دوج" في أوكسفوردشاير، وعلق على الصورة قائلاً: "ليلة الاحتفال في حانة ذا فارمرز دوج".توقيت نشر الصورة، الذي تزامن مع فوز في على كامالا هاريس، أشعل موجة من الانتقادات، حيث عبر متابعون عن استيائهم من الخطوة، وكتب بعضهم: "خاب أملي بشدة"، فيما أضاف آخرون: "يبدو أن كلاركسون قد فقد عقله". وفقا لديلي ميلردود الفعل على فوز لم تقتصر على جيرمي كلاركسون فحسب، فقد عبرت العارضة كارا ديليفين عن غضبها عبر رسالة مشحونة، حثت فيها أصدقاءها على جعل الحياة "جحيمًا" للجمهوريين. وصفتهم بأنهم "فاشيون، وكارهون للنساء، ومنافقون"، داعيةً إلى عدم الاستسلام بل الاستمرار في التحدي.المغنية بالوما فيث عبّرت أيضًا عن مخاوفها مما ستؤول إليه حقوق المرأة والحرية، قائلةً: "وداعًا لحقوق النساء، ومرحبًا بالعنصرية والرأسمالية". كذلك، علقت بأنها تشعر بأن "البلد بأكمله ينتظر نتيجة تحليل للأمراض الجنسية"، في إشارة ساخرة إلى حالة التوتر التي سبقت الإعلان الرسمي.الناشطة ليفيا فيرث أعربت عن مشاعر الحزن العميق عبر وصفها الفائز بجملة "ما هو الكلمة الأكبر من الألم؟". بدورها، شاركت الكاتبة البريطانية دون أو بورتر خريطة الولايات المتحدة مغطاة باللون الأحمر، وعلقت بأنها تشعر "وكأنها ستبكي لبقية حياتها"، مؤكدة على شعورها بالإحباط من نتائج .أما في الجانب الآخر، فقد احتفل بعض النجوم البريطانيين بفوز . شاركت فيكتوريا بيكر-هاربر، نجمة مسلسل "صنع في تشيلسي"، صورة لنفسها وهي تشرب كأسًا من النبيذ وتحتفل بالفوز قائلةً: "السلام العالمي قد يكون الآن خطوة أقرب".