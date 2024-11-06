حزب الله يعلن الهجوم على قاعدة "إسرائيلية"

أعلن اللبناني، مساء الأربعاء، عن الهجوم على قاعدة "إسرائيلية" بالمسيرات الانقضاضية.

وقال الحزب في بيان، " ‏شنّت المُقاومة الإسلاميّة هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية على قاعدة بيلو (تتبع للواء المظليين الاحتياط التابع للفرقة 98 في جيش الإسرائيلي) جنوبي تل أبيب".