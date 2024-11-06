هاريس تهاتف ترامب.. هذا ما جرى بينهما

وقالت مديرة هاريس، إن الأخيرة "تواصلت مع هاتفيا وهنأته على فوزه بالانتخابات".

وأضافت أن "هاريس تعهدت لترامب بالعمل مع الرئيس لضمان نقل سلمي للسلطة وأعربت عن أملها في أن يكون رئيسا لجميع الأمريكيين".



كما أفادت صحيفة بوست بأن "المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أجرت اتصالا هاتفيا بالرئيس المنتخب للإقرار بنتيجة الانتخابات".

بدورها، قالت الرئيس المنتخب، إن "ترامب وهاريس تحدثا هاتفيا اليوم وتلقى تهنئة على فوزه التاريخي"، مضيفة أن "ترامب أقر في مكالمة مع هاريس بقوتها وبمهنيتها طوال الحملة الانتخابية".

وفاز المرشح الجمهوري على منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، بـانتخابات الرئاسة في الولايات الأمريكية التي جرت أمس الثلاثاء.